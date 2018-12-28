"Ты крутая": Свитолина в Австралии показала зрелищное падение с моста

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прилетела в Австралию, где готовится к первому турниру нового сезона, однако не забывает и о развлечениях с адреналином.

"Это было чертовски круто!" – подписала спортсменка фото Instagram, на которых показала поклонникам прыжок с моста на резинках.

Свитолина известна симпатией к экстремальному отдыху, поэтому накануне старта в турнире решила прыгнуть с моста, расположенного на реке Брисбен. Прыжок спортсменки прошел на фоне великолепных урбанистических пейзажей Австралии.

Поклонникам фотосессия теннисистки пришлась по душе.

"С нетерпением ждем ваших выступлений в Австралии", "Ты лучшая! Вперед! Удачи в новом сезоне!", "Красоточка", "Наша гордость", "Эли, я тащусь от тебя все больше и больше! Ты вообще крутая!" – написали подписчики в комментариях.

Как известно, мост в Австралии под названием Story Bridge имеет высоту 74 метра.

Напомним, ранее Свитолина показала видео своей тренировки.