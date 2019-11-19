Италия "изнасиловала" Армению в матче отбора Евро-2020

Италия уничтожила Армению в последнем туре отбора Евро-2020 / Sky Sports

Сборная Италии устроила погром Армении в заключительном туре отборочного цикла Евро-2020. Таким образом, Роберто Манчини стал первым наставником "скуадры адзурры", сумевшим добыть 11 побед подряд.

Уже в первом тайме хозяева отгрузили армянам 4 гола. Дублем отличился форвард Лацио Чиро Иммобиле. После перерыва свой второй гол в матче забил талант Ромы Николо Дзаньоло. Гости смогли забить лишь при счете 8:0, однако, уже через минуту Федерико Кьеза вернул итальянцам преимущество в 8 голов. Как итог, унизительная победа со счетом 9:1.

Напомним, сборная Украины впервые в истории провела календарный год без поражений. В последнем туре отбора Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко героически спаслись против Сербии.

Италия - Армения - 9:1

Голы: Иммобиле, 8, 33, Дзаньоло, 9, 64, Барелла, 29, Романьоли, 72, Жоржиньо, 75 (пен), Орсолини, 77, Кьеза, 80 - Бабаян, 79