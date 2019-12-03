"Расслабленная Клеопатра": девушка Роналду порадовала горячим фото из ванной

Джорджина Родригес снова порадовала поклонников горячим фото / instagram.com/cristiano

Девушка форварда Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Инстаграм откровенное фото в ванной.

Девушка надела короткое платье и лягла прямо в воду. Под снимком она подписала: "Расслабленная Клеопатра".

Напомним, недавно в СМИ сообщили, что Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились в Марокко, но окружение португальца опровергло данную информацию, заявив, что свадьба будет только после завершения игровой карьеры Криштиану.

Роналду и Джорджина встречаются с 2017 года, когда форвард выступал за мадридский Реал. Летом 2018 года он перешел в туринский Ювентус, где зарабатывает 30 млн евро в год.

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Криштиану пропустил церемонию вручения "Золотого мяча", поскольку в это же время получал приз лучшему игроку Серии А сезона 2018\19. А вот награду от France Football забрал его давний оппонент Лионель Месси.

Подписчики оставили ряд комментариев на разных языках. К примеру, пользователь peyma_honarjoo заявил, что у Роналду 7 "Золотых мячей", намекая на грудь Джорджины.

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omaralmnene предположил, что именно из-за сексапильной девушки Роналду не приехал на церемонию вручения "Золотого мяча".

"Вот почему Криштиану сегодня не приехал, я понял", - написал пользователь.

cristiano.lovely, яростный поклонник португальского гения, написал просто и красноречиво: "Королева".