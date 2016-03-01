Кубок Украины: "Днепр" разгромил "Сталь", видео голов

Во вторник, 1 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу между днепропетровским "Днепром" и днепродзержинской "Сталью", он завершился со счетом 3:0.

Об этом пишет football.ua.

В то же время УНИАН уточнило, что игра проходила в Днепропетровске на старом стадионе "Метеор".

"Команда из Днепропетровска владела преимуществом на протяжении всего матча и забила три гола благодаря усилиям легионеров", — добавили журналисты.

"Cталь" Д — "Днепр" 0:3;

Голы: Матеус, 32 (пенальти), Гама, 70, Матос, 90+2;

"Сталь" Д: Панькив — Барановский (Дебелко, 73), Ищенко, Пшеничных, Воронин — Каленчук, Карасюк, Г. Малакян — Лазич, Васин, Э. Малакян (Котляр, 82);

"Днепр": Лаштувка — Федецкий, Гуйе, Чигринский, Матос — Ротань, Шахов (Политыло, 84) — Лучкевич (Гама, 46), Безус, Матеус (Руис, 71) — Зозуля;

Предупреждения: Воронин, Васин — Шахов, Федецкий.

Видео голов

Напомним, ранее сообщалось, что "Днепр" провел заключительный спарринг на подготовительном сборе в Испании, обыграв местный футбольный клуб "Марбелья". Видео голов можно посмотреть здесь.

Фото: fcdnipro.ua, видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2