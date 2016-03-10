Лига Европы: "Шахтер" уверенно победил "Андерлехт", видео голов

Сегодня, 10 марта, во Львове матч на стадии 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и бельгийским "Андерлехтом" закончился со счетом 3:1. "Горняки" получили очень важную победу.

"Шахтер" (Донецк) – "Андерлехт" (Брюссель) – 3:1

Голы: Тайсон, Кучер, Ашампонг, Эдуардо

На 21-й минуте встречи с "Андерлехтом" бразильский полузащитник "горняков" Тайсон забил юбилейный 300-й гол в еврокубках.

Гол Тайсона на 21-ю минуту встречи.

А на 24 минуте Кучер увеличил счет.

После перерыва прошла двойная замена у "Андерлехта" - Суарес и Пратт уходят, Конте и Джуричич входят.

И на 68 минуте Ачимпонг забивает гол в ворота горняков – 2:1.

А на 79 минуте Едуардо после подачи Бернарда забивает с углового 3 мяч в ворота бельгийцев 3:1.

Таким образом, донецкий "Шахтер" сделал первый шаг к выходу в четвертьфинал Лиги Европы.

"Шахтер": Пятов, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Коваленко, Марлос (Веллингтон, 74), Эдуардо (Дентиньо, 88), Тайсон (Бернард, 46), Феррейра

"Андерлехт": Прото (к), Нахар, Мбоджи, Нейтинк, Дешахт, Баджи (Тилеманс, 74), Дефур, Прат (Конте, 67), Суарес (Джуричич, 67), Ашампонг, Окака

Предупреждения: Баджи (54), Мбоджи (87)

Как известно, ответный матч в Бельгии команды сыграют 17 марта.

видео: vk.com/videos