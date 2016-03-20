Чемпионат мира по легкой атлетике: украинец завоевал "серебро"

В американском городе Портленд на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении украинец Алексей Касьянов стал серебряным призером в семиборье.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что, таким образом, копилка сборной нашей страны пополнилась третьей наградой.

"Касьянов занял второе место по сумме семи видов (60 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, 60 м с барьерами, прыжки с шестом, тысяча метров)", — отметили журналисты.

Наш соотечественник показал свой лучший результат в нынешнем сезоне — 6 тыс. 182 очка, победу же одержал олимпийский чемпион, неоднократный чемпион и рекордсмен мира американец Эштон Итон, а обладателем "бронзы" стал немец Матиас Брюггер.

Напомним, ранее сообщалось, что на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении украинки Анастасия Мохнюк и Алина Федорова выиграли серебряную и бронзовую медаль соответственно.