Тяжелый нокаут. В США Гвоздик победил француза, опубликовано видео

В американском Лас-Вегасе украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик во втором раунде нокаутировал француза Наджиба Мохаммеди, добыв десятую победу на профессиональном ринге.

Об этом пишет ZN.UA.

В то же время издание уточнило, что, таким образом, наше соотечественник завоевал вакантный титул чемпиона по версии NABF в полутяжелом весе.

"В первом раунде Гвоздик больше присматривался к действиям соперника, а уже во втором начал наносить точные удары, один из которых на контратаке отправил Мохаммеди в тяжелый нокаут", — отметили журналисты.

Напомним, ранее в Киеве состоялся в бой за титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и кубинцем Педро Родригесом, который украинец выиграл нокаутом. Узнать больше о поединке можно здесь.

Видео: UkraineAtamansPRO