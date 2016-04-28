Месть за "Днепр" и гол Палопа: анонс матча 1/2 финала Лиги Европы "Шахтер" — "Севилья"

28 апреля 2016, 12:36

Испанский клуб должен отдать должок украинскому футболу

Игроки "Шахтера" празднуют забитый гол

Сегодня, 28 апреля, вечером в 1/2 финала Лиги Европы на поле "Арена Львов" донецкий "Шахтер" при аншлаге будет принимать испанскую "Севилью".

"Шахтер" для Львова нынешний евросезон сделал по максимуму, и сегодня "місто Лева" с ним прощается. На зависть всей остальной футбольной Украине с августа прошлого года благодаря "Шахтеру" во Львов уже приезжали "Фенербахче", "Рапид", "ПСЖ", "Мальме", "Реал", "Шальке", "Андерлехт", "Брага". А завершит эту россыпь из каждых по-своему великолепных клубов действующий победитель Лиги Европы "Севилья", пишет интернет-издание Sport.ua.

Чего скрывать, как-то так у нас исторически сложилось, что болельщики ходят на стадион не на свою команду, а на гостевую, пишет сетует журналист Анатолий Подвойский. И речь здесь не о "Шахтере" — посмотрите статистику нашего внутреннего чемпионата и сравните её, когда пусть, к примеру, "Карпаты" играют с "Говерлой" или "Сталью", и сколько на трибунах, когда с "Шахтером" или с "Динамо". Цифры отличаются в разы! В ответной игре 1/4 финала соперником "Шахтера" была "Брага" — ну, при всем уважении к этой команде, вспоминаем мы о ней всерьез, только когда она попадает в еврокубке на наш клуб. Но, судя по трибунам "Арены-Львов" в том матче — если бы кто не знал, то подумал, что сейчас на поле выйдет не четвертая команда чемпионата Португалии, а либо "Реал" или "Барселона".

Во Львове пошли на "Шахтер"! А уж сегодня-то сам Бог велел быть аншлагу, ведь на пути в финал — "Севилья". Соперник, который в дополнительном представлении не нуждается, и который за последние 10 лет крепко "подсел" на победы в Кубке УЕФА и его преемнице Лиге Европы — 4 трофея, в том числе и в двух последних розыгрышах. Благодаря своей последней победе, команда Унаи Эмери в этом сезоне окунулась в Лигу чемпионов, но на групповом этапе "Манчестер Сити" и "Ювентус" дали испанцам, как говорится, почувствовать разницу, и отправили их туда, где они чувствуют себя, как рыба в воде. Несмотря на то, что на внутренней арене дела у "Севильи" весной идут ни шатко, ни валко, тем не менее, в Лиге Европы парни Эмери держали марку, поочередно убрав с дороги "Мольде" (3:0, 0:1), "Базель" (0:0, 3:0) и "Атлетик". С последним было очень сложно, и после обмена с басками гостевыми победами 2:1, во втором матче, в Севилье на "Рамон Санчес Писхуан", дошло до серии пенальти. Пятерка игроков "Севильи", в том числе и Евгений Коноплянка, исполнили свои удары по-разному, но все точно, а для выхода в полуфинал хватило одного сейва голкипера Давида Сории.

Не будем раскладывать на во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых и в-пятых, но Евгений Коноплянка, статус победителя Лиги Европы, не самые лучшие дела в чемпионате Испании, должок перед украинским футболом за прошлогоднюю победу над "Днепром" и, наконец, та давняя история марта 2007 года с "голом Палопа" гарантируют предстоящей дуэли "Севильи" и "Шахтера" невероятный интерес.

В оценке настроения команд перед матчем принято отталкиваться от последнего результата в чемпионате, и тут сравнение будет не в пользу "горняков". "Севилья" после пяти матчей кряду без побед, наконец-то, разродилась викторией в принципиальном дерби над "Бетисом". И хотя эти три очка для команды Эмери погоды не сделали — ниже седьмого места ей сложно будет упасть, подняться же выше, нужно будет постараться, но настроения перед поездкой во Львов не могли не добавить. Как и год назад, через победу в Лиге Европы пробиться в Лигу чемпионов — для "Севильи" главнейшая задача, как футболисты ради неё готовы умирать на поле, говорить излишне.

Что касается "Шахтера", то и до матча с "Черноморцем" было очевидно, что как-то достать и обойти "Динамо" "горнякам" может помочь только чудо. А ничья в Одессе окончательно под чемпионскими притязаниями команды Мирчи Луческу подвела черту. Так что, из двух оставшихся у "Шахтера" зайцев Лига Европы-то будет пожирнее Кубка Украины, на неё Луческу и сделает ставку. Вопрос только, хватит ли сил — наставник "горняков" уже тасует имеющихся в его распоряжении футболистов и так, и эдак, чтобы рационально их задействовать. И, как показали игры в чемпионате с "Олимпиком" и "Черноморцем", некоторые из игроков все-таки больше для сидения на скамейке, нежели для высекания результата.

Во вторник стало известно, что главным арбитром матча назначен польский рефери Шимон Марчиняк. 7 июля ему исполнится 35 лет, а категорию ФИФА он имеет с 2011 года. В международной карьере Марчиняка 51 матч, и высшей точкой в ней до нынешнего сезона был финальный матч ЧЕ-2015 среди сборных U-21. В этом сезоне он работал на матчах Лиги чемпионов, где, в частности, подвергся критике за неназначенный пенальти в ворота "Баварии" в её домашнем матче 1/4 финала против "Бенфики". Впервые на матчах с участием украинских команды Марчиняк засветился в 2012 году — это был товарняк сборных Израиля и Украины (наши выиграли 3:2). Затем в 2013 году была игра "Днепр" — "Фиорентина" (1:2), через два года "Динамо" — "Фиорентина" (1:1). Ну, и последнее пересечение — инфарктная игра "Шахтера" с "Рапидом" (2:2) в раунде плей-офф Лиги чемпионов в августе прошлого года.

Что касается выносимых польским рефери наказаний, то он 16 раз указывал на 11-метровую отметку (10 раз в ворота хозяев, 6 — гостей), удалял футболистов 14 раз (соотношение хозяева—гости 4—10), желтые карточки предъявлял 189 раз, что составляет 3,71 за игру.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Коваленко, Срна, Тайсон, Степаненко, Феррейра, Марлос   

"Севилья": Сория, Коке, Мариано, Эскудеро, Колодзейчак, Витоло, Крыховяк, Крон-Дели, Иборра, Н'Зонзи, Гамейро

Травмированные: Азеведо ("Шахтер") — Банега, Тремулинас, Рами, Рейес ("Севилья")

фото: shakhtar.com

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Днепр Лига Европы Шахтер анонс Львов месть Севилья
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