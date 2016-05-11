Кубок Украины: "Заря" победила "Днепр" и вышла в финал, видео голов

В среду, 11 мая, состоялся ответный матч первой полуфинальной пары розыгрыша Кубка Украины. Луганская "Заря" одержала победу над днепропетровским "Днепром" и вышла в финал.

Подопечные Юрия Вернидуба открыли счет в первом тайме. На 8-й минуте Александр Караваев прорвался по правому флангу и отдал передачу на линию штрафной, где им неудачно распорядилась защита "Днепра", "подарив" его Джабе Липартии. Грузин воспользовался подарком защитника, сблизился с Яном Лаштувкой и пробил точно в угол ворот.

Во втором тайме "Заря" удвоила свое преимущество. На 5-й компенсированной минуте Андрей Тотовицкий точно пробил со штрафного в девятку ворот Лаштувки.

"Заря" — "Днепр" 2:0 (первый матч 0:1)

Голы: Липартия, 8, Тотовицкий, 90+5

"Заря": Н. Шевченко — Опанасенко, Сиваков, Фостер, Каменюка — Чайковский, Гордиенко — Караваев (Сухоцкий, 78), Липартия (Тотовицкий, 50), Петряк (Гречишкин, 81) — Будковский

"Днепр": Лаштувка — Федецкий, Сваток, Гуйе, Андерсон — Политыло (Безус, 36), Шахов — Лучкевич (Кобахидзе, 88), Ротань, Руис (Гама, 60) — Матеус

Предупреждения: Опанасенко, Сиваков — Шахов.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка Украины "Днепр" победил "Зарю" — 1:0, ФК "Александрия" и "Шахтер" сыграли вничью — 1:1.

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