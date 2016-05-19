Мало дали. Срна считает, что Кучер и Ярмоленко должны понести большее наказание за драку

Защитник "Шахтера" Александр Кучер и вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко должны были получить большее наказание за драку во время матча "Шахтер" — "Динамо".

Об этом заявил капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна, сообщает Football.ua.

"Моя оценка — вообще несправедливо. Все началось с игры с "Динамо": несправедливо получили наказания Кучер и Ярмоленко. Если сравнивать с тем, что получили Зозуля и Ротань, конечно, тоже несправедливо! То есть Кучер и Ярмоленко должны больше получить", — заявил он.

"Стоит ли пересмотреть наказания Кучера и Ярмоленко? Я не знаю. В федерации есть люди, им доверяют. Конечно, все клубы хотят честности. Есть люди, которые разбираются и выполняют свою работу — они должны делать это профессионально. Как можно назвать то, что сейчас случилось? Позор", — считает Срна.

"Все будет хорошо! Что касается поля и тренировок, я уверен, футболисты "Шахтера" отдадут за свою страну больше чем сто процентов. Сборная Украины должна быть выше всех — выше Ярмоленко, Кучера, Зозули. Поэтому я считаю, что все соберутся. И хочу, чтобы в федерации сделали хорошие выводы и были профессионалами", — добавил Срна.

Напомним, ранее сообщалось, что футболистов "Днепра" Зозулю и Ротаня дисквалифицировали на полгода.