Сегодня "Динамо" подпишет Гладкого — СМИ

Сегодня, 23 мая, в офисе киевского "Динамо" состоится подписание контракта с форвардом Александром Гладким. Сроки контракта и его условия пока неизвестны.

Об этом сообщает Sport Arena.

28-летний Гладкий пока является игроком донецкого "Шахтера", однако контракт футболиста с "горняками" истекает уже 30 июня. В прессе уже появлялась информация об интересе "Динамо" к персоне нападающего сборной Украины, однако более конкретные очертания слухи обрели только сейчас.

За свою карьеру форвард успел поиграть в стане ФК "Харьков", "Карпатах", "Днепре" и "Шахтере". В 26-м туре УПЛ против Зари (2:3) его гол стал 100-м в рамках чемпионатов Украины. Больше всего голов Александр провел в футболке "Шахтера" (61), затем идут "Карпаты" (19), ФК "Харьков" (15), "Днепр" (4) и "Металлист" (1).

В нынешнем сезоне на счету Гладкого 31 матч во всех турнирах и 9 забитых голов. С начала этого сезона он был основным футболистом "горняков", но потом проиграл конкуренцию Факундо Феррейре и Эдуардо. В своем последнем матче за "Шахтер" форвард двумя голами принес команде победу в финале Кубка Украины против луганской "Зари" (2:0).

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко решил не вносить Гладкого в заявку на Евро-2016, поэтому на подготовительный сбор команда отправилась без него. Всего в составе Украины Александр провел 11 игр и забил 1 гол.

В столичном клубе Гладкому предстоит конкурировать на острие атаки с Жуниором Мораесом, Лукашем Теодорчиком и Артемом Кравцом, в то время как "Динамо" может продать Ярмоленко за 36 миллионов в Англию.