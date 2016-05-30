Украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу, победив в финале россиянина

В шведском городке Йёнчёпинг на чемпионате мира по тайскому боксу (муай-тай) украинец Игорь Любченко завоевал "золото".

В финале наш боец победил россиянина Владимира Кузьмина, сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что поединок в весовой категории 63,5 кг проходил при полном преимуществе украинского боксера. Любченко уверенно победил во всех трех раундах, отработав весь поединок первым номером и держа соперника на расстоянии, передает пресс-служба спортивного комитета Украины.

Кроме того, вторую золотую медаль в копилку нашей сборной положил Олег Приймачов в категории до 91 кг. В финале украинец вышел победителем без боя - белорус Денис Ганчаронок отказался от поединка.

Вместе с тем, вице-чемпионами мира стали трое представителей Украины. "Серебро" завоевали Константин Тришин (57 кг), Михаил Василиогло (60 кг) и Рогава Цотне (91 кг). "Бронза" в активе Евгения Склярова (51 кг) и Анатолия Суханова (81 кг.).

Кроме того, одну медаль на ЧМ в Швеции завоевала украинка. Ирина Чернова в категории 60 кг добыла "серебро".

Напомним, ранее сообщалось, что в американском Онтарио бронзовый призер Олимпийских игр по боксу, полусредневес украинец Тарас Шелестюк нокаутировал мексиканца Эрика Мартинеса.

Фото: scu.org.ua.