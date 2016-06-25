Суркис потребовал извинений от донецкого "Шахтера"

Так провалиться на Евро-2016, а потом отделываться разговорами об отсутствии коллектива, безнравственно, заявил президент "Динамо".
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что перед его командой должен извиниться гендиректор серебренных призеров чемпионата Украины донецкого "Шахтера" Сергей Палкин.
Об этом Суркис заявил в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".
"Никого поименно критиковать не хочу. Но так провалиться на первом в истории сборной европейском форуме, куда мы попали сквозь сито отбора, а потом отделываться разговорами об отсутствии коллектива, безнравственно!
Кроме того, перед "Динамо" должен извиниться гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин, в свое время заявивший, что киевляне сделали все возможное, чтобы Александр Зинченко стал игроком сборной. Если хотите знать мое мнение, этому парню еще рановато играть в национальной команде на таком уровне! Даже в заявке, не говоря уж о тех, кто в нее так и не попал, были игроки посильнее, больше заслуживавшие выхода на поле. Тот же Руслан Ротань, получивший возможность выйти на матч с поляками — и справедливо признанный его лучшим игроком", — заявил Суркис.
Напомним, ранее Суркис рассказал о причинах конфликта в матче "Шахтер" — "Динамо": есть и моя вина.