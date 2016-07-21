У Кличко предложили новое место боя с Фьюри

Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Тайсоном Фьюри могут перенести в Германию.

Инициатива исходит со стороны команды Кличко, сообщает канал "112. Украина" со ссылкой на DailyMail.

Изначально бой должен был состояться 9 июля в Манчестере, но был отложен из-за травмы лодыжки британца. Предполагалось, что реванш, предварительно намеченный на 29 октября, состоится на все той же Манчестер Арена, но сторона Кличко намерена обсудить альтернативные варианты с проведением боя в Германии.

Отмечается, что будут предложены два варианта — крытые стадионы в Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

Напомним, в конце ноября 2015 года в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.