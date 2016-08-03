Экс-президент ВАДА заподозрил тайные договоренности МОК с Россией

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд допускает тайные договоренности Международного олимпийского комитета с Россией об участии российских спортсменов в нынешних Олимпийских играх, несмотря на допинговый скандал.

Об этом он заявил в интервью германскому еженедельнику Süddeutche Zeitung, сообщает Радіо Свобода.

По его мнению, решение срочного заседания Исполкома МОК о возможности участия в играх спортсменов из России 24 июля могло быть подготовлено и принято заранее. Паунд повторил мысль, что лучшим решением было бы полное отстранение России от летних Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро.

Напомним, Паунд в последнее время возглавлял специальную комиссию, которая расследовала госпрограмму применения допинга в российской легкой атлетике; на основании результатов работы этой комиссии осенью 2015 Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала всех российских легкоатлетов, и этот запрет осталась действующей и на нынешних Олимпийских играх.

Дальнейшие расследования выявили широкий масштаб российской допинговой программы, охватившей и многие другие виды спорта. Поэтому МОК постановил, что участие каждого из российских спортсменов в нынешних Олимпийских играх должна индивидуально одобрить международная федерация их видов спорта, а решение об одобренных еще должен окончательно утверждать МОК на основании рекомендации комиссии независимых экспертов.

При этом МОК не стал налагать полный запрет на участие в Играх всех российских спортсменов, как ранее сделала по легкоатлетов Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций. Это решение МОК вызвало широкую критику, прежде всего среди борцов с допингом. В частности, его резко критиковало нынешнее руководство ВАДА.