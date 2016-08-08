"Жирный сепар Игорек". Ультрас "Динамо" потроллили недобитого главаря ЛНР

Ультрас киевского "Динамо" оперативно отреагировали оригинальной речевкой на взрыв авто, в котором пострадал главарь ЛНР Игорь Плотницкий.

Ролик с троллингом Плотницкого выложен на Youtube на аккаунте Ultras Dynamo .Kyiv TV.

"Жирный сепар Игорек ехал на машине, подорвался на фугасе — слава Украине!", — несколько раз скандировали ультрас "Динамо" на матче с "Днепром".

Напомним, ранее ГУР Минобороны Украины заявили, что ранения, которые получил Плотницкий в результате взрыва автомобиля, несовместимы с жизнью.

Видео: Ultras Dynamo .Kyiv TV.