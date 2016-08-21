Дневник Олимпиады: украинский борец неожиданно вырвал победу и вышел в полуфинал

Украинский борец Валерий Андрейцев на олимпийском турнире по вольной борьбе в категории до 97 кг победил россиянина Анзора Болтукаева и вышел в четвертьфинал Игр в Рио.

В поединке 1/8 финала 29-летний уроженец Малина Житомирской области победил российского чеченского борца Анзора Болтукаева. Счет поединка — 8:5, пишет УНИАН.

Стоит отметить, что перед стартом соревнований букмекеры считали Болтукаева главным фаворитом на золото Олимпиады. Андрейцев в рейтинге букмекеров шел на третьем месте.



Украинец неудачно начал поединок, сразу пропустив несколько приемов. Российский спортсмен повел 5:0, расслабился, чем удачно воспользовался 29-летний киевлянин.

В четвертьфинале Андрейцев встретился с киргизом Магомедом Мусаевым, которого также победил. Встреча завершилась со счетом 5:2.

За выход в финал украинец поборется с азербайджанцем Хетагом Гузюмовым, который является один из сильнейших в мире борцов вольного стиля.

В субботу, 20 августа, украинские атлеты завоевали три награды — бронзу в гребле дуэт каноистов Дмитрий Янчук и Тарас Мищук, серебро в пятиборье Павел Тимощенко и бронзу в художественной гимнастике Анна Ризатдинова.