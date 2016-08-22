Суркис опроверг "демарш" Ярмоленко — это бред некоторых журналистов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи о намерении нескольких форвардов уйти из команды, назвав их бредом некоторых журналистов.

Об этом он рассказал в интервью программе "Профутбол" на телеканале "2+2" сразу после выстраданной победы "Динамо" над "Волынью".

— Первый тайм — это был провал, как считаете?

— Я считаю, что всю игру команда провела на недостаточно высоком уровне. И расслабленность, которая была с первых минут, не позволила том же Ярмоленко сегодня два раза отличиться, когда в других матчах он забивал сложные мячи.

— Эти слухи, которые появились относительно Ярмоленко, они какое основание хоть имеют, расскажите, пожалуйста.

— Вы какие имеете в виду слухи?

— Что он не хотел играть в прошлом матче.

— Послушайте, это такие глупости, это бред некоторых наших журналистов, которые просто грезили или им что-то приснилось. У Ярмоленко была травма спины. Мы даже не знали, сможет ли он подготовиться к этой игре, он только в среду начал тренироваться. У него действующий контракт, и Ярмоленко прекрасно знает, и все знают, что если ему поступит предложение, мы будем его рассматривать. А то, что он по какой-то причине демарш устроил — мне вообще невозможно демарш устроить. Наверное, вы меня плохо знаете как президента клуба. Которые могут быть демарши, когда я перед всеми футболистами выполняю четко условия контракта.

— Мбокани — говорят, слухи снова о "Бешикташ". У вас есть предложение на столе?

— Только разговоры, пока нет никакой конкретики. Он поехал делать операцию на гланды, я знаю, должен завтра вернуться. Обычно у нас все трансферные новости происходят "на ленте", как говорится. Ждем, безусловно, если к нему будет предложение, мы его также рассмотрим.

Напомним, тремя неделями ранее Суркис рассказал, с кем из легионеров "Динамо" готов расстаться.