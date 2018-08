Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" и "Заря" узнали соперников в групповом раунде

В пятницу, 26 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2016/2017 гг.

Донецкий "Шахтер" попал в группу Н, где его соперниками стали: "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия) и "Коньяспор" (Турция).

Луганская "Заря" оказалась в группе А, где ее соперниками будут: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Фейеноорд" (Нидерланды).

Результаты жеребьевки в других группах ЛЕ:

Группа B: "Олимпиакос" (Греция), АПОЕЛ (Кипр), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана", (Казахстан).

Группа C: "Андерлехт" (Бельгия), "Сент-Этьенн" (Франция), "Майнц" (Германия), "Габала" (Азербайджан).

Группа D: "Зенит" (Россия), АЗ (Нидерланды), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Дандолк" (Ирландия).

Группа E: "Виктория Пльзень" (Чехия), "Рома" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Астра" (Румыния).

Группа F: "Атлетик" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Рапид" Вена (Австрия), "Сассуоло" (Италия).

Группа G: "Аякс" (Нидерланды), "Стандард" (Бельгия), "Сельта" (Испания), "Панатинаикос" (Греция).

Группа I: "Шальке" (Германия), "Зальцбург" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Ницца" (Франция).

Группа J: "Фиорентина" (Испания), ПАОК (Греция), "Слован" (Словакия), "Карабах" (Азербайджан).

Группа K: "Интер" (Италия), "Спарта" (Чехия), "Саутгемптон" (Англия), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль).

Группа L: "Вильярреал" (Испания), "Стяуа" (Румыния), "Цюрих" (Швейцария), "Османлыспор" (Турция).

