Шовковский о матче "Динамо" — "Наполи": понимаем, в каком ключе будет идти игра

Вратарь, капитан киевского "Динамо" Александр Шовковский заявил, что команда знакома с игрой своего соперника — итальянского "Наполи" — и понимает, в каком ключе будет проходить игра.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Футбол 1, пишет football.ua.

В то же время футболист подчеркнул, что тренерский штаб клуба показал сильные и слабые стороны противника.

"Акцентировали внимание на некоторых моментах, которые нужно улучшить в нашей игре. Мы... понимаем, в каком ключе будет проходить игра", — отметил спортсмен.

Напомним, вечером 13 сентября "Динамо" и "Наполи" сыграют в Киеве в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.