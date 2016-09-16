Отличный матч "Шахтера" по очень тяжелому сценарию — Фонсека

15 сентября, донецкий "Шахтер" провел отличный матч в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы с турецкой командой "Коньяспор", победив со счетом 1:0.

Главный наставник "горняков" Паулу Фонсека остался очень доволен отличной игрой своей команды, сообщается на сайте футбольного клуба.

"Шахтер" провел отличный матч по очень тяжелому сценарию, который бывает в футболе. Соперник действовал близко к своей штрафной и был полностью закрыт в обороне. При такой игре порой очень сложно найти пространство. Тем не менее мы его искали и хорошо держали мяч.

При столь тяжелом сценарии мы создали огромное количество моментов. Если не ошибаюсь, у нас было 73% владения мячом, что, в принципе, нелегко в выездном поединке. Думаю, сегодняшнюю победу мы полностью заслужили. Не давали сопернику создавать каких-либо опасных моментов. Повторюсь, мы провели отличный матч", — сказал он.

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко отметил, что команда соперника очень хорошо подготовлена.

"Грамотная команда, которая умеет неплохо обороняться. "Коньяспор знает, как закрывать зоны. Но невозможно все 90 минут бегать и безошибочно защищаться. В первом тайме у нас было два-три хороших момента, но здорово сыграл вратарь. У соперника же, по сути, был всего один шанс отличиться, когда после удара головой мяч попал в штангу. Они пытались использовать свои козыри: надежно действовать у своих ворот и проводить контратаки. Однако мы не дали им сыграть в свой футбол и нашли собственный момент.

"Шахтер" два тайма полностью контролировал ход поединка. Забей мы раньше, матч складывался бы легче. Мой дальний удар? Конечно, хотелось забить, но здорово сыграл вратарь. Думаю, он один из героев сегодня", — сказал Степаненко.

Защитник "горняков" Александр Кучер считает, что игра получилась непростой, но эмоции только положительные.

"Коньяспор" на протяжении всего матча умело защищался, закрывал зоны, но, к счастью, нам удалось вскрыть их оборону. Мы знали, что турки будут действовать именно в таком ключе и сделают ставку на стандартные положения и контратаки. Хочется поздравить нашу команду и поблагодарить ребят за то, что они не свалились на навал, а продолжали гнуть свою линию и диктовать условия. В итоге мы добились положительного результата. Особо отметил бы зрителей. Намного приятнее выходить на поле при переполненных трибунах, неважно где: дома или на выезде. Было очень здорово играть при такой атмосфере", — сказал он.

Первую игру в Лиге Европы провел защитник Богдан Бутко доволен, что помог "Шахтеру" добиться победы.

Напомним, 15 сентября, в Одессе состоялся первый матч группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и турецким "Фенербахче". Игра завершилась со счетом 1:1.