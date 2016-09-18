Фантастический успех украинских паралимпийцев в Рио: 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых наград

В субботу, 17 сентября, на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро прошел последний день соревнований: сборная Украины завершила свое выступление со 117 медалями.

Всего в активе украинцев, которые заняли третье место в итоговом общем командном зачете, 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых наград.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских призеров и чемпионов Паралимпийских игр-2016 на своей странице в Facebook.

"Браво, наши паралимпийцы! 117 медалей: 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых — таков итог фантастических выступлений украинских спортсменов в Рио", — отметил президент.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность украинским спортсменам. "Спасибо за блестящие результаты, искренние эмоции и вдохновение, которое вы дарили нам каждый день", — добавил он.