"Динамо" разгромило "Олимпик", видео голов

В воскресенье, 24 сентября, состоялся матч девятого тура украинской Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и киевским "Динамо", который завершился со счетом 0:4.

Игра проходила в Сумах на стадионе "Юбилейный".

Команда из Киева уже на первых минутах открыла счет: Гонсалес с фланга возле ворот противника отдал пас на Цыганкова, который с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Вырвавшись вперед, "динамовцы" продолжали атаковать. На 26 минуте мяч попал в руку игроку "Олимпика", из-за чего судья решил назначить пенальти. Стандарт реализовал Мораес, сделав счет 0:2 в пользу киевлян. Между тем у донецкой команды никак не получалось забить.

Во втором тайме "Динамо" не остановилось на достигнутом, на 59-й минуте Гонсалес сделал счет крупным. Получив мяч от Ярмоленко, он отправил его в ворота. Позже киевляне еще раз обошли оборону соперника, четвертый гол также с близкого расстояния забил Федорчук.

"Олимпик" — "Динамо" 0:4

Голы: Цыганков, 8, Мораес, 27 (пен), Гонсалес, 59, Федорчук, 78

"Олимпик": Махарадзе — Олейник, Петров, Барановский, Немчанинов (Парцвания, 76) — Доронин, Богданов (Гошкодеря, 71) — Танчик (Матяж, 66), Хомутов, Шестаков — Гринь;

"Динамо": Рудько — Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко — Рыбалка, Сидорчук, Федорчук (Гармаш, 80) — Цыганков (Ярмоленко, 55), Гонсалес — Мораес (Беседин, 75).

Предупреждения: Федорчук, Морозюк.

Видео голов

Ранее сообщалось, что в рамках восьмого тура Премьер-лиги луцкая "Волынь" не сумела удержать победу, сыграв в ничью с "Александрией" — 1:1. Видео голов можно посмотреть здесь.

Видео: FootBall Highlights TV