Молодой динамовец Цыганков получил вызов в сборную Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков оказался в числе футболистов, получивших вызов в национальную сборную Украины для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2018 с Турцией (6 октября, Конья) и Косово (9 октября, Краков).

Об этом стало известно Dynamo.kiev.ua.

Отметим, что это дебютный вызов 18-летнего хавбека в ряды главной команды страны. До этого он регулярно привлекался в юношескую и молодежную сборную Украины.

Напомним, Цыганков в этом месяце дебютировал за "Динамо" в Лиге чемпионов, и сразу же записал на свой счет голевую передачу (в поединке с "Наполи"). А вчера Виктор забил свой первый мяч в еврокубках, поразив ворота "Бешикташа".

Полный список футболистов, которые будут привлечены в сборную Украины для подготовки к матчам с Турцией и Косово, будет оглашен завтра.

Напомним, 28 сентября, в Стамбуле прошел матч второго тура Лиги чемпионов между местным "Бешикташем" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:1.

Фото: dynamo.kiev.ua.