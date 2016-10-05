Отбор на ЧМ-2018. Тренер Косово пообещал удивить Украину

Глобальной целью соперника сборной Украины по отборочной группе І команды Косово является выход в финальный турнир Евро-2020.

Об этом заявил главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки, сообщает канал "Футбол".

"Против Хорватии будет тяжелый матч, ведь мы знаем, насколько мощная эта команда. Спустя три дня нас ждем матч со сборной Украины. Это футбол, мы вполне можем удивить своих соперников. Мы очень рады, что хорошо начали квалификацию, но наша цель более глобальна — выйти в финальный турнир Евро-2020. Одновременно мы хотим показать хорошую игру в предстоящих матчах с Хорватией и Украиной", — заявил он.

Напомним, со сборной Косово Украина сыграет 9 октября в Кракове.

Напомним, ранее сборная Украины провела открытую тренировку.

Фото: dynamo.kiev.ua.