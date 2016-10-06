СМИ назвали новую дата чемпионского боя Кличко

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко близок к подписанию контракта с непобедимым чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа.

Вероятнее всего, бой состоится 10 декабря, пишет Обозреватель со ссылкой на Worldboxingnews.

Переговоры между командами боксеров продолжаются и в скором времени стороны могут заключить соглашение на поединок. Промоутер британца Эдди Хирн оценивает шансы на этот бой как 70% на 30%.

Ожидается, что местом проведения поединка будет Лондон или Манчестер. В случае со столицей Англии это считается маловероятным, поскольку там будет концерт рок-группы Madness. А вот "Манчестер Арена" свободна 10 декабря.

Эдди Хирн также говорит, что бой против Кличко может состояться в конце этого года.

"Надеюсь, что оба парня настроены провести следующий бой друг с другом. Нужно преодолеть еще много препятствий, но мы ежедневно идем к намеченной цели, и, думаю, сейчас уже обе стороны действительно ожидают, что это будет следующий поединок.

Мы можем сдвинуть дату на декабрь? Я бы хотел, чтобы у нас было немного больше времени, так что да, это возможно. Владимир Кличко против Энтони Джошуа - вероятный сценарий на данный момент ", — заверил Хирн.

По данным источника, если не произойдет никакого форс-мажора, анонс боя Кличко — Джошуа должен состояться на следующей неделе.

Наконец, в минувшую пятницу, 24 сентября, от его команды пришло официальное сообщение о новом переносе боя.

Команда Владимира Кличко тем временем уже забронировала на 10 декабря арену в Гамбурге и нетерпением ждет решения WBA и WBO. Если пояса будут объявлены вакантными, украинец имеет первоочередное право их оспаривать. Менеджмент Владимира нацелен на организацию объединительного боя с чемпионом мира IBF британцем Энтони Джошуа.