Бразильский нападающий "Динамо" рассказал, когда может стать игроком сборной Украины

Нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес заявил, что раздумывает над возможностью принять украинское гражданство.

Об это со ссылкой на издание UOL сообщает xsport.ua.

"Мы обсуждали эту ситуацию с Шевченко. У меня есть время на размышления до июля. Непросто принять такое решение, ведь это, одновременно, повлечет за собой отказ от мечты выступать в составе сборной Бразилии. С другой же стороны, я в хороших отношениях с главным тренером сборной Украины, а также с Раулем Рианчо, который тренировал нас еще в "Динамо", — заявил Мораес.

Отмечается, что украинский паспорт может получить игрок, который проживает на территории страны более пяти лет. Мораес выступает в чемпионате Украины с 2012 года, со времен, когда вернулся в донецкий "Металлург" из Болгарии. То есть для того, чтобы стать частью национальной сборной Украины, футболисту надо оставаться в стране, как минимум, до июля 2017 года.

Напомним, ранее Шевченко заявил, что сборной Украины не хватает спортсменов на определенных позициях, из-за чего ограничивается тактическая гибкость.