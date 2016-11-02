Ребров недоволен игрой "Динамо" против "Бенфики", но выглядели достойно

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров остался недоволен игрой команды в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики", в которой хозяева победили со счетом 1:0.

По его словам, "Динамо" достойно выглядело в матче, пишет СпортАрена.

"Я недоволен результатом, как и ребята. Они отдали все силы, старались атаковать. Мы играли против очень сильного соперника. Думаю, мы выглядели очень достойно и могли отнять у "Бенфики" очки", — заявил Ребров.

Главный тренер также отметил дебют хавбека Павла Ориховского и нападающего Артема Беседина.

"Футболистам, которые выходят впервые в таких играх, они не показывают свой максимум. Они получают практику. Других игроков у нас нет. Это будет огромный урок для них, это будущее киевского "Динамо". Как будет дальше — зависит от них. А мы шанс даем всем", — заявил тренер.

Напомним, 1 ноября в Португалии в рамках группового этапа Лиги чемпионов состоялся матч между местной "Бенфикой" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.