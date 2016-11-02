Форвард "Шахтера" может стать игроком "Динамо"

Форвард донецкого "Шахтера" Эдуардо может зимой вернуться в загребское "Динамо".

Хорват бразильского происхождения является воспитанником этой команды, пишет vecernji.hr.

"Мой контракт скоро заканчивается, и честно скажу вам, что у меня нет никаких планов. Я не думал об этом. В "Шахтере" мне пока официально не предложили продлить контракт, но я слышал, что клуб хочет меня оставить. В начале декабря я переговорю с руководством "Шахтера", тогда уже и буду знать о своем будущем. Вернуться в "Динамо"? Я никогда не говорил, что не вернусь. "Динамо" — мой клуб, он создал меня и я никогда не закрывал для себя синюю дверь", — рассказал Эдуардо.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нападающий "Шахтера" подписал контракт с "Динамо".