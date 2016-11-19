Премьер-лига: минимальные победы "Динамо" и "Шахтера", видео голов

В субботу, 19 ноября, на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" обыграло "Сталь" со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в начале второго тайма, пишет УНИАН.

Хозяева поля гораздо активнее начали матч и уже на 18-й минуте открыли счет. После многоходовой комбинации Андрей Ярмоленко сделал передачу на Сергея Сидорчука, тот катнул мяч вдоль ворот, и первым среагировал на пас Евгений Хачериди, который спокойно переправил мяч в сетку — 1:0.

А в начале второго тайма, на 50-й минуте, "динамовцы" удвоили свой перевес. После атаки "Динамо" правым флангом последовал прострел в штрафную, Виктор Цыганков сбросил мяч под удар Евгению Макаренко, и мяч после небольшого рикошета влетел в ближний угол ворот.

Тем не менее, "Сталь" не прекратила борьбу и спустя 6 минут, на 56-й, в свою очередь, сумела забить гол. Массированная атака "Стали", где несколько ударов блокировались, завершилась тем, что Максим Каленчук до конца поборолся, сделал передачу на Комвалиуса, и тот спокойно поразил ворота.

В оставшееся время киевляне спокойно довели игру до победы — 2:1. Таким образом, "Динамо" набрало 33 очка и вышло на чистое 2-е место в турнирной таблице, опередив на 3 балла "Зарю", которая сегодня проиграла "Александрии". В то же время, "Сталь" с 14-ю очками остается на 8-м месте.

"Динамо" — "Сталь" 2:1

Голы: Хачериди, 18, Макаренко, 60 — Комвалиус, 57

"Динамо": Рудько – Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко – Сидорчук (Ориховский, 69), Рыбалка, Гармаш – Ярмоленко, Цыганков (Громов, 74) – Беседин (Мораес, 81)

"Сталь": Панькив – Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин – Каленчук, Э. Малакян (Карикари, 84), Г. Малакян – Задерака (Кузык, 56), Комвалиус, Мысык (Дансо, 78)

Предупреждения: Вида, Рыбалка — Мысык

В другом матче в Харькове донецкий "Шахтер" принимал львовские "Карпаты" и выиграл со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма. "Горняки" мощно начали матч и уже на 10-й минуте открыли счет. Бернард слева на скорости ворвался в штрафную "Карпат" и сделал прострел — Марлос пропустил мяч, а набежавший Дарио Срна нанес точный удар.

Впрочем, уже на 19-й минуте львовяне получили право на пенальти, который реализовал Павел Ксенз. После навеса в штрафную Андрей Пятов влетел в Густаво Бланко-Лещука и арбитр указал на 11-метровую отметку. Вратарь горняков получил предупреждение.

Решающий момент игры случился на 77-й минуте. После навеса от Срны с правого фланга Факундо Феррейра перепрыгнул Евгения Зубейко и с линии вратарской точно пробил в дальний верхний угол — 2:1.

Любопытно, что этот гол горняки провели в большинстве. На 46-й минуте Павел Ксенз был удален с поля за грубый прием против Виктора Коваленко и практически весь второй тайм гости провели в численном меньшинстве.

Таким образом, "Шахтер" сохранил преимущество над "Динамо" в 8 очков в турнирной таблице — 41 против 33. У "Карпат" по-прежнему на счету 4 очка и 12-е место в турнирной таблице.

"Шахтер" — "Карпаты" 2:1

Голы: Срна, 10, Феррейра, 77 — Ксенз, 19 (с пенальти)

"Шахтер": Пятов — Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили — Степаненко (Малышев, 13), Фред — Марлос, Коваленко (Дентиньо, 65), Бернард (Тайсон, 65) — Феррейра

"Карпаты": Пидкивка — Зубейко, Лобай, Мирошниченко, Кравец — Клец (Чачуа, 78), Вербный — Костевич (Грисьо, 80), Худобяк (Кадимян, 90+2), Ксенз — Бланко-Лещук

Предупреждения: Малышев, Пятов, Бернард, Срна — Ксенз, Зубейко

Удаление: Ксенз, 47

На 45+2-й минуте Дарио Срна не реализовал пенальти (вратарь)

Напомним, ранее состоялись еще два матча в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

Фото: пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

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