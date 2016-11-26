"Ворскла" вырвала важный матч у "Стали", а "Черноморец" — у "Зірки": опубликованы видео голов

В Днепре и Одессе состоялся шестнадцатый тур украинской Премьер-лиги, в котором днепродзержинская "Сталь" принимала полтавскую "Ворсклу", а одесский "Черноморец" — "Зірку" из Кропивницкого.

"Ворскла" одержала минимальную победу в гостях благодаря единственному голу Ребенка.

Таким образом, "Ворскла" набрала в чемпионате 19 очков и оторвалась в таблице от "Стали".

"Сталь" — "Ворскла" — 0:1

Гол: Ребенок, 89

"Сталь": Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Каленчук, Э.Малакян, Г.Малакян (Карасюк, 78), Мысык, Комвалиус (Карикари, 65), Задерака (Кузык, 46)

"Ворскла": Непогодов, Симинин, Дитятьев, Чеснаков, Пердута, Ткачук, Кравченко, Турсунов, Бартулович (Ребенок, 46), Кобахидзе (Одарюк, 67), Хлебас (Загорулько, 80)

Победный гол Павла Ребенка.

"Черноморец" прервал свою серию без побед из пяти матчей подряд, одолев "Зірку". Гости очень быстро вышли вперед — Белоног реализовал выход один на один.

В середине первого тайма Коркишко эффективно использовал разрезную передачу Татаркова, а ближе к концу встречи Андриевский забил после подачи углового.

"Черноморец" — "Зірка" — 2:1

Голы: Коркишко, 25, Андриевский, 78 - Билоног, 3

Гол Билонога.

Гол Коркишко.

Гол Андриевского.

"Черноморец": Боровик, Данченко, Мартыненко, Азацкий, Люлька, Филимонов, Смирнов, Третьяков (Хобленко, 71), Коркишко, Татарков (Андриевский, 58), Калитвинцев (Мусолитин, 84)

"Зірка": Паст, Баенко, Ковалев, Перейра, Бацула (Калинин, 83), Билоног, Загальский (Мойя, 59), Лупашко (Зубков, 75), Фаворов, Щедрый, Ситало

Удаление: Зубков, 84

видео: vk.com/ukrainian_football