Сборы в Испании и Португалии. "Динамо" и "Шахтер" определились с планами на межсезонье

Лидеры украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" определились с планами на зимнее межсезонье.

Об этом идет речь в сообщениях на официальных сайтах "Динамо" и "Шахтера".

После зимнего отпуска команда Паулу Фонсеки соберется 14 января и проведет два сбора. С 14 по 22 января "Шахтер" будет тренироваться в испанской Ла-Манге.

Затем команда вернется на несколько дней в Киев, а уже 25 января начнет второй сбор в Португалии. "Оранжево-черные" отправятся в южный регион Алгарвe, где будут базироваться в городе Лагуш.

В Португалии дончане примут участие в турнире Atlantic Cup 2017 вместе с датским "Орхусом", шведскими "Юргорденом", "Эребру", чешским "Яблонцем", датским "Ольборгом", хорватской "Риекой" и еще одной командой, которая определится чуть позже.

Согласно регламенту соревнования, на групповой стадии каждый участник проведет по два матча. Горняки 31 января откроют турнир поединком с "Яблонцем", а 3 февраля встретятся с "Ольборгом". Финальные игры пройдут 6-7 февраля.

Динамовцы соберутся на базе в Конча-Заспе также 14-го января. В этот и следующий день игроки пройдут традиционное медобследование, а 16-го января вылетят на первый подготовительный сбор в Испанию. Продлится он две недели, запланированы 4-5 контрольных матчей.

Второй сбор пройдет с 4-го по 18-е февраля, местом дислокации киевлян также станет солнечная испанская Марбелья. Ориентировочно команда сыграет 5-6 контрольных матчей, соперники станут известны позже.

Заключительный этап подготовки ко второй части сезона продолжительностью чуть менее недели у динамовцев запланирован в Киеве. 25-го февраля (базовая дата тура) в календаре первый официальный матч года против луганской "Зари".

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" сразились 12 декабря в Киеве, матч завершился со счетом 4:3. "Горняки" укрепили свое лидерство в Премьер-лиге и теперь киевляне отстают от команды-конкурента на 13 очков.