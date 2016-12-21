"Мы ведь не русские". В "Днепре" объяснили, почему не боятся проводить сборы в Турции

Футболисты "Днепра" проведут подготовительный сбор в Турции, которая в последнее время стала эпицентром террористических актов и прочих скандалов.

Об этом рассказал главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко, сообщают "Вести".

"В Испании отличный климат, зимой там довольно тепло. Да и спарринг-партнеров интересных можно найти. А вот третий сбор в феврале мы проведем уже в Турции, погода к тому времени там будет получше, в январе у них холодно и сильный ветер.

Не страшно ли из-за терактов? В Анталье ведь ничего такого не происходит. Да и чего нам бояться? Мы ведь не русские", — заявил Михайленко.