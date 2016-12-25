"Это все слухи". Хачериди открестился от трансфера в "Зенит"

Накануне в СМИ появилась информация о том, что питерский "Зенит" зимой намерен подписать защитника "Динамо" Евгения Хачериди. Сообщалось, что "Динамо" может получить за Евгения 4 млн долларов.

Однако эту информацию сначала опроверг агент футболиста Вадим Шаблий, а позже — и сам Хачериди, сообщает sportarena.

"Правда в словах Шаблия (о том, что эти слухи не соответствуют действительности — ред.)", — заявил Хачериди.

"Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни "Динамо", ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны Зенита, ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё на уровне только слухов", — рассказал футболист.

"Готов еще раз повторить сказанное ранее: я счастлив, что играю за киевское "Динамо". И отработаю свой нынешний контракт профессионально до конца Конечно, если буду и дальше нужен клубу", — заявил Хачериди.

Тем не менее, Евгений все еще не знает, останется ли в "Динамо" после окончания срока контракта.

"Сейчас сложно ответить на этот вопрос однозначно. С одной стороны, с "Динамо" у меня действующий контракт, меня тут все полностью устраивает. С другой стороны, думаю, любой украинский футболист не отказался бы поиграть в топовом клубе топового чемпионата. Но реалии на данный момент таковы, что никаких конкретных предложений от других клубов у меня нет. Поэтому не вижу смысла рассуждать на тему моего желания или нежелания перехода в другой клуб. Вот когда будет предложение, тогда совместно с клубом и буду принимать решение", — пояснил он.

"Пока на эту тему мы не общались. Такие разговоры обычно происходят ближе к сроку окончания контракта. Так что, время еще есть", — подытожил Хачериди.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Хачериди в 8,5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что "Бешикташ" уже в январе готов предложить донецкому "Шахтеру" 7 млн евро за бразильского футболиста Тайсона, который отказывается продлевать контракт с "горняками".