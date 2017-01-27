Португальский сбор "Шахтера": ничья с венской "Аустрией", видео голов

27 января 2017, 21:33

Главный тренер Паулу Фонсека с первых минут выпустил молодых игроков.

Эпизод матча

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с венской "Аустрией" во время своего второго учебно-тренировочного сбора в Португалии.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Главный тренер Паулу Фонсека с первых минут выпустил молодых игроков: голкипера Олега Кудрика, защитника Николая Матвиенко и полузащитника Александра Зубкова. Также в основе вышел новичок команды аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук.

Дебют встречи прошел в неспешном темпе. Первый опасный момент возник на 14-й минуте: Дарио Срна выполнил нацеленную передачу на Александра Зубкова, но тому не хватило точности. Тут же мог отличиться Густаво Бланко Лещук, замыкавший прострел Фреда, — также мимо. В эти минуты "Шахтер" владел подавляющим преимуществом, но первой забила "Аустрия". Грюнвальд после одной из немногих контратак оказался в нужном месте и пробил Олега Кудрика. Вскоре счет сравнял Густаво Бланко Лещук. На 28-й минуте Бернард запустил в штрафную Зубкова, тот прострелил на аргентинца, и новичок дончан со второй попытки поразил ворота австрийцев — 1:1. В концовке тайма "Аустрия" провела острую контратаку и после удара Фризенбихлера снова вышла вперед.

На вторую половину матча Паулу Фонсека выпустил абсолютно новый состав. На 51-й минуте мог сравнять счет Дентиньо, но бразилец не попал в створ после прострела Факундо Феррейры. Футболисты "Шахтера" продолжали атаковать. Реальные шансы отличиться были у Феррейры. На 70-й минуте форвард дончан выходил один на один с голкипером, но не сумел его переиграть. В следующей атаке он же оказался на острие, однако затянул с ударом, и момент был исчерпан. На 74-й минуте на поле вместо Алана Патрика появился Андрей Борячук. Давление на ворота "Аустрии" усилилось, и в одной из атак после удара Вячеслава Танковского мяч от штанги влетел в сетку – 2:2. В финале встречи победу "оранжево-черным" могли принести все тот же Танковский и Борячук, но счет не изменился.

Завтра "Шахтер" проведет очередной спарринг. На этот раз соперником будет шведский "Норчепинг".

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" победил польскую "Краковию" в товарищеском матче.

Видео: FC Shakhtar Donetsk.

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