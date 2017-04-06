Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо"

В четверг, 6 апреля, в Киеве прошла жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины по футболу сезона 2016/2017 годов.

Об этом говорится на сайте Федерации Футбола Украины (ФФУ).

В процедуре принимали участие пять команд-участниц турнира — "Динамо" (Киев), "Днепр", "Николаев", "Шахтер" (Донецк) и "Полтава".

Четвертьфинальный матч между полтавчанами и "горняками" не состоялся, поэтому его судьбу решит контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ.

Результаты жеребьевки (первыми указаны команды-хозяева поля, базовый день проведения игор — 26 апреля):

"Шахтер" / "Полтава" — "Днепр";

"Николаев" — "Динамо".

Напомним, 5 апреля в Ахтырке прошел матч 1/4 финала Кубка Украины, там "Нафтовик-Укрнафта" принимал "Динамо" и уступил киевлянам со счетом 0:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.