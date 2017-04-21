1/4 Лиги Европы. Драма "Бешикташа" и подвиг "Аякса", обзор матчей и видео голов

21 апреля 2017, 07:09

В полуфинал Лиги Европы прошли "Лион", "Сельта", "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".

Радость вратаря "Аякса"

В четверг, 20 апреля, поздно вечером завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, второго по значимости кубкового турнира футбольных клубов континента, которые определили участников полуфинальной стадии розыгрыша.

Обидчики донецкого "Шахтера" футболисты испанской "Сельты" продолжили поход за трофеем ЛЕ, оставив за бортом соревнований команду украинского хавбека Руслана Малиновского "Генк" из Бельгии. После домашней победы в Виго (3:2) галисийцы на выезде добились ничейного результата (1:1), сообщает Укринформ.

Компанию "Сельте" в 1/2 финала составили "Аякс", "Манчестер Юнайтед" и "Лион".

Результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы:

 

"Генк" (Бельгия) — Сельта "(Испания) — 1:1 (первая игра — 2:3)

голы: Леандро Троссар (67-я минута) — Пьон Систо (63);

Игроки "Генка" и "Сельты" в борьбе за мяч

 

 

"Бешикташ" (Турция) — "Лион" (Франция) — 2:1, по пенальти — 6:7 (1:2)

"Лион" и "Бешикташ" выдали ответным матч, полный драматизма. За первый час игры команды оформили "зеркальный" счет первого поединка 2:1, а весь второй час неотвратимо приближались к серии пенальти. Долгое время футболисты били без промаха (6:6), затем последовали три смазанных попытки подряд, но заключительный удар капитана "Лиона" Гоналона пришелся точно в цель.

Французы выходят в полуфинал Лиги Европы, где составят компанию "Сельте", "Аяксу" и "Манчестер Юнайтед".

голы: Талиска (27, 58) — Александр Ляказетт (34);

 

Вратарь "Лиона" Энтони Лопес берет пенальти Матя Митровича (Бешикташ)

 

"Шальке-04" (Германия) — "Аякс" (Голландия) — 3:2 в дополнительное время (0:2)

"Шальке" нужно было забивать минимум два гола, чтобы компенсировать поражение от "Аякса" в первом матче. Во втором тайме немцы резво взялись за дело и забили дважды за четыре минуты. Потом дела у "Аякса" еще ухудшились — перед дополнительным временем команда осталась в меньшинстве, а потом Колашинац сделал еще одну голевую, и "Шальке" повел со счетом 3:0.

Но воля к победе оказалась крепче у "Аякса". Амстердамцы нашли в себе силы аж на два гола (хотя и одного бы хватило), что обеспечило выход в полуфинал Лиги Европы. Еврокубки остаются без украинцев.

голы: Леон Горецкий (53), Гвидо Бургшталлер (56), Даниэль Калиджури (101) — Ник Виргевер (111), Амин Юнес (120);

 

Игрок "Шальке-04"

 

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Андерлехт" (Бельгия) — 2:1 в дополнительное время (1:1)

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" сложился для "Манчестер Юнайтед" еще сложнее, чем ожидалось. Мхитарян быстро открыл счет, но после получаса игры Анни его сравнял, так что все началось с чистого листа.

Команды доигрались до дополнительного времени, а перед самым его началом МЮ лишился Ибрагимовича по причине травмы. В отсутствие шведа свое слово сказал юный Рашфорд. Нападающий подхватил мяч после верховой скидки Феллаини обыграл защитника и неотразимо пробил в угол — 2:1.

Всего один мяч выводил бы "Андерлехт" в полуфинал, и супершанс у бельгийцев был — Ачимпонг пробивал головой с близкого расстояния. Но Ромеро выручил, МЮ выстоял и продолжает борьбу за вожделенный трофей.

голы: Генрих Мхитарян (10), Маркус Рэшфорд (107) — Софьян Анни (32).

"Манчестер Юнайтед" лишился Ибры

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Поединки этой стадии турнира состоятся 4 и 11 мая. Финал Лиги Европы-2016/17 будет принимать 24 мая "Френдс Арена" в Сольно (Швеция).

Напомним, донецкий "Шахтер" выбыл из борьбы на стадии 1/16 финала, уступив "Сельте" в дополнительное время (1:0, 0:2).

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