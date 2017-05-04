"Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов

4 мая 2017, 06:28

Гонсало Игуаин сделал дубль в матче.

  • Гонсало Игуаин отметился дублем Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • "Ювентус" убедительно победил "Монако" и почти шагнул в финал Лиги чемпионов: обзор матча, фото и видео голов Reuters

В среду, 3 мая состоялся еще один первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Монако" принимало итальянский "Ювентус" и уступило 0:2 стараниями Гонсало Игуаина, который сделал дубль.

Об этом сообщает интернет-издание Football.ua.

Подопечные Аллегри очень размеренно начали поединок, никуда не торопясь. "Монако" же решил не идти с шашками наголо и высокий прессинг почти не применял, поэтому дебют выдался весьма вялым. "Ювентус" полностью перекрывал центр поля, не давая шансов развить атаку сопернику, а сам надеялся на активность Алекса Сандро и Дани Алвеса, которые бороздили фланги. Итальянцы выглядели убедительней, но действительно хороший момент создать не могли. А у хозяев получилось — Мбаппе после отличного паса Дирара не смог с острого угла в касание пробить Буффона.

В середине тайма казалось, что подопечные Жардима проснулись и сейчас же устроят привычную круговерть, что обязательно приведет к опасным моментам, но такие мысли развеял Игуаин, который стал наконечником изумительной атаки. В этом разящем выпаде было все: пасы в одно касание, стеночка, игра пяткой Дибалы и Алвеса. Именно после изящной передачи бразильца Гонсало отправил мяч в дальний угол ворот Субашича. Аргентинец до этого момента выглядел достаточно блекло, но в нужную минуту оказался в нужном месте. Что еще требуется от топ-форварда? Однако стоит отметить работягу Манджукича, который на себя оттягивал много внимания оппонентов, давая Гонсало больше свободы. После этого итальянцы держали оборону и сбивали темп игры, ожидая ошибки противника. Такие действия привели к тому, что свисток Матео Лаоса зафиксировал счет первой 45-минутки — 0:1.

Вторая половина игры началась с отличного момента хозяев, когда Фалькао получил возможность нанести удар из пределов штрафной, но мяч полетел по центру, что не составило для Буффона особых проблем — колумбиец мог лучше распорядиться этой возможностью. Команда Жардима выглядела неплохо, показывая, что они вполне могут сравнять счет, но голом отличились гости. Игуаин в падении отправил круглого мимо Субашича после передачи Алвеса с фланга. Дани вообще стоит отдельно отметить в этом поединке. Бразилец раз за разом совершал рейды по своему флангу, которые регулярно несли остроту, да и два ассиста получается отдал латераль. Может рано его списали со счетов в "Барселоне"?

Жардим выпустил Моутиньо вместо Бакайоко, чтобы мяч лучше держался в центре поля, ведь "мышцы" уже были не нужны — "Зебры" сознательно отдали эту зону сопернику. Темуе, кстати, провел не лучший матч — слишком много брака для игрока его амплуа. Тома Лемар стал еще одним человеком, у которого не вышло показать свой максимум. Француз был практически незаметен в атаке, да и не спасал Сидибе от посяганий неудержимого Дани Алвеса.

Подопечных Аллегри, безусловно, устраивал такой счет, но они понимали, что можно забить еще и сделать ответный матч формальностью. А атакующие потуги Монегасков были тщетны: даже если и удавалось пробраться через организованные построения соперника, то на последнем рубеже был безупречный Буффон. Джиджи спас свою команду под занавес поединка, когда после удара Жермена достал мяч из-под самой перекладины — это был последний шанс для хозяев распечатать ворота противника в родных стенах. Ребята Жардима наткнулись на очень крепкого оппонента, который не захотел играть с ними на встречных курсах, как это делали поверженные ранее "Ман Сити" и "Боруссия". Что уж тут сказать... итальянцы знают толк в тактике.

В этот раз опыт и класс взяли верх над молодостью и задором. Монегаскам предстоит ответный вояж в Турин, где они, можно быть уверенными, отдадут все силы для достижения результата, а пока — "Ювентус" убедительно обыграл "Монако" на выезде и одной ногой шагнул в финал Лиги чемпионов.

"Монако" — "Ювентус" 0:2

Голы: Игуаин, 29, 59

"Монако": Субашич — Дирар, Глик, Жемерсон, Сидибе — Силва (Туре, 81), Бакайоко (Моутиньо, 66), Фабиньо, Лемар (Жермен, 67) — Мбаппе, Фалькао

Ювентус: Буффон — Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Дани Алвес, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Манджукич — Дибала — Игуаин (Куадрадо, 76)

"Предупреждения": Фабиньо — Бонуччи, Маркизио, Кьеллини

Напомним, днем ранее в мадридском дерби "Реал" разгромил "Атлетико" — 3:0. Ответные матчи пройдут 9-10 мая.

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Монако победа Лига чемпионов поражение Ювентус выигрыш Игуаин
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