Шевченко об игре с Финляндией: Украина добыла победу в очень непростой борьбе

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что в отборочном матче Чемпионата мира-2018 с Финляндией его подопечные добыли победу в очень непростой борьбе.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, пишет dynamo.kiev.ua.

В то же время наставник поблагодарил "сине-желтых" за то, что они боролись и завоевали важные три очка.

"Мы ожидали, что соперник сыграет в два нападающих, но они сыграли в одного. Они насытили центр поля. Конечно, нельзя не отметить физическое состояние соперника", — отметил специалист.

По его словам, возможно, в чем-то финны даже превзошли ожидания украинцев. "Местами они даже контролировали мяч. Они интенсивно прессинговали. Тем важнее сегодняшняя победа, которая была добыта в очень непростой борьбе. Спасибо за это всем футболистам", — добавил Шевченко.

Напомним, сборные Украины и Финляндии сразились в финском Тампере, наши соотечественники победили со счетом 2:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.