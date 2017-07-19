Ломаченко бросил вызов. Пообещал полмиллиона тем, кто его победит

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко предложил полмиллиона долларов тому из чемпионов второго полулегкого веса, который сумеет победить украинского боксера.

"Если уже пошла такая жара и завели такой разговор, то скажу так: я заплачу из своих личных денег дополнительно 500 тысяч долларов, если у меня выиграет кто-либо из чемпионов во втором полулегком весе. Их деньги при этом мне не нужны, мне нужны их чемпионские пояса и мне нужно признание, что я действительно являюсь лучшим", — сказал Ломаченко в комментарии EsNews, пишет Ringside24.com.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 5 августа. Украинец будет защищать свой чемпионский пояс в бою против претендента из Колумбии Мигеля Марриаги.

видео: EsNews