Квалификация Лиги Европы. В Киеве "Олимпик" сыграл вничью с ПАОКом, видео голов

В четверг, 27 июля, в Киеве на стадионе "Динамо" состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Олимпик" сыграл вничью с греческим ПАОКом 1:1.

Судьба матча была решена в начале второго тайма, пишет УНИАН.

На 49-й минуте хозяева поля открыли счет. Богданов со штрафного с правого фланга навесил на ближнюю штангу и Станислав Беленький головой подрезал мяч в ближний угол.



Stanislav Bilenky Goal HD - Olimpik Donetsk... football365life2

Впрочем, уже на 59-й минуте, Педро Энрике инициативу на себя, справа ворвался в штрафную Олимпика и точно пробил под голкипером.



P e d r o H e n r i q u e G o a l H D football365life2

"Олимпик" — ПАОК 1:1

Голы: Биленький, 49 — Педро Энрике, 59

"Олимпик": Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Немчанинов — Богданов, Цымбалюк — Шестаков, Хомутов (Михалев, 69), Моха (Мигунов, 64) — Биленький (Сондей, 78)

ПАОК: Рей — Матос, Варела, Креспо, Леовац — Шахов (Бисесвар, 55), Каньяс, Чимирот — Джалма Кампуш (Педро Энрике, 55), Прийович, Мак (Пелкас, 81)

Предупреждения: Кравченко — Шахов, Леовац

Напомним, накануне киевского "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ победило швейцарский "Янг Бойз".

Фото: paokfc.gr.

Видео: Football Life.