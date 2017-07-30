Сборная Украины завоевала восьмую золотую медаль на Всемирных Играх

На проходящих в польском Вроцлаве Всемирных Играх украинец Олег Приймачев стал обладателем золотой медали в соревнованиях по тайскому боксу.

27-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область) занял первое место в весовой категории свыше 91 кг после того, как его соперник в финале отказался выходить на бой, сообщает scu.org.ua.

Это "золото" стало восьмым в копилке сборной Украины и позволила нашей команде закрепиться на седьмой строчке в неофициальном медальном зачете. Всего на счету наших спортсменов 22 награды — из них 6 серебряных и 8 бронзовых.

Напомним, ранее сообщалось, что на Всемирных Играх сборная Украины вошла в ТОП-8 лучших команд.

Фото: @scu.org.ua.