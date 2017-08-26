Премьер-лига: "Зірка" одержала выездную победу над "Сталью", видео гола

В субботу, 26 августа, в Киеве, в рамках 7-го тура УПЛ, на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок "Сталь" — "Зірка", завершившийся победой команды из Кропивницкого.

Гости забили единственный гол на 35-й минуте, пишет УНИАН. Алексей Чичиков протащил мяч по левому флангу и прострелил в центр, а Максим Прядун подкараулил момент для удара в упор. 0:1.

В середине второго тайма на поле состоялась массовая заварушка с участием футболистов обеих команд, но до удалений дело не дошло.

Ближе к еще одному забитому мячу на последних минутах были игроки "Зірки". Вратарь номинальных хозяев Герман Пеньков заработал пенальти в свои ворота, но затем сумел выиграть дуэль у Игоря Загальского. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

"Сталь" — "Зірка" 0:1

Гол: Прядун, 35

"Сталь": Пеньков — Тымчик, Даниелян, Грачев, Михайличенко — Г. Малакян, Задерака (Климчук, 57) — Мысык, Э. Малакян, Кузык (Месхи, 87) — Щебетун (Хоцяновский, 57)

"Зірка": Паст — Пепе, Качараба, Ковалев — Цюпа, Дрышлюк (Загальский, 65), Драченко, Прядун, Полегенько — Чичиков (Фаворов, 69), Эль Амдауи (Гедж, 87)

Предупреждения: Ковалев, Драченко — Г. Малакян, Даниелян, Климчук, Пеньков

На 86-й минуте Игорь Загальский не забил пенальти (вратарь).

"Зірка" набрала 8 очков и поднялась на 7-е место в таблице.

Напомним, в предыдущем туре команда из Кропивницкого победила луганскую "Зарю".

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