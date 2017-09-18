Премьер-лига. "Заря" и "Шахтер" разошлись миром с соперниками, а "Динамо" победило "Олимпик"

В воскресенье, 17 сентября, прошли матчи девятого тура украинской Премьер-лиги — луганская "Заря" и львовские "Карпаты" голов не забили, одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер" также разошлись миром, а "Олимпик" из Донецка проиграл киевскому "Динамо" со счетом 1:2.

Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Игры состоялись в Запорожье, Одессе и Киеве соответственно.

В первом городе матч проходил с территориальным и игровым преимуществом "Зари", но воплотить его в гол спортсмены так и не сумели. С другой стороны, своими моментами не воспользовались и львовяне, пишет УНИАН.

"Заря" — Карпаты 0:0

"Заря": Лунин — Опанасенко, Гречишкин, Сваток, Сухоцкий — Гордиенко, Бабенко — Караваев, Харатин (Андриевский, 64), Громов — Юри (Лунев, 46);

"Карпаты": Мысак — Федецкий (Мирошниченко, 89), Лобай, Нестеров, Кортеджано — Голодюк, Чачуа (Клец, 57) — Ксенз (Карраскаль, 73), Мякушко, Ди Франко — Гладкий;

Предупреждения: Гречишкин, Лунев, Андриевский — Нестеров, Ди Франко, Голодюк, Федецкий, Кортеджано;

Удаление: Андриевский, 88 (вторая желтая карточка).

Видеоанализ матча "Заря" — "Карпаты"

В Одессе "горняки" активно атаковали ворота одесситов, а в конце противостояния буквально штурмовали их, но не смогли забить.

"Черноморец" — "Шахтер" 0:0

"Черноморец": Гутор — Жунич, Мамаду, Алассан — Бамба, Политыло, Татарков, Зубейко — Третьяков (Мартыненко, 78), Ковалец (Мусолитин, 57) — Хобленко (Васин, 88);

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Азеведо — Фред, Патрик (Бланко-Лещук, 59) — Марлос (Тайсон, 77), Коваленко, Дентиньо (Бернард, 68) — Феррейра;

Предупреждения: Мамаду, Политыло, Бамба, Мусолитин, Гутор — Фред.

Видеоанализ матча "Черноморец" — "Шахтер"

В Киеве игроки местного клуба уже на 20-й минуте открыли счет — Буяльский сделал передачу на ход Мораесу, после чего Шестаков попытался перехватить мяч и выбил его на Цыганкова, а тот в касание нанес точный удар.

Позже "олимпийцы" сравняли счет: на 42-й минуте Сондей сделал прострел из правого угла штрафной "Динамо", после рикошета мяч прилетел к Рхарсалле и тот точно пробил в правый от себя угол — 1:1.

После этого в добавленное арбитром время, на 45+1 минуте, шикарный гол забил Буяльский, "динамовец" с правого фланга совершил эффектный проход со смещением к центру штрафной "Олимпика", по дороге поочередно разобрался с четырьмя оппонентами и точно пробил в левый от себя угол — 1:2. Во втором тайме команды не забивали.

"Олимпик" — "Динамо" 1:2

Голы: Моха, 42 — Цыганков, 20, Буяльский, 45+2

"Олимпик": Махарадзе — Шестаков, Кравченко, Шабанов, Федорив — Брикнер (Эмерсон, 83), Богданов — Сондей, Поступаленко (Гути, 63), Моха – Беленький (Михалев, 76);

"Динамо": Коваль – Вида, Кадар, Хачериди, Пиварич – Цыганков (Кравец, 90+1), Шепелев, Буяльский (Корзун, 76), Гонсалес – Мораес (Гармаш, 83), Мбокани;

Предупреждения: Кравченко, Федорив, Моха, Богданов, Постулатенко, Михалев — Вида, Кадар, Буяльский.

Видеоанализ матча "Олимпик" — "Динамо"

Напомним, 16 сентября состоялся первый матч девятого тура Премьер-лиги, в котором "Александрия" разгромила "Сталь" из Каменского, а позже были сыграны еще два — ровенский "Верес" обыграл полтавскую "Ворсклу", а "Мариуполь" победил кропивницкую "Зірку".

Видео: ТСН, 2+2