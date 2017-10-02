"Самоуверенность и безответственность". Хацкевич назвал причину упущенной победы над "Зарей"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал выездной матч в Запорожье с "Зарей", закончившийся с необычным для футбола счетом 4:4.

Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба "Динамо".

"Наверное, зрителям и журналистам игра понравилась. Мне же, разумеется, не понравился второй тайм и игра моих подопечных в обороне. Самоуверенность, безответственность или что-то другое — мы разберемся между собой. Но нельзя вести в счете 3:0, и при этом терять столь важные для нас очки", — заявил Хацкевич.

"Я говорил ребятам, что соперник не остановится, ведь у "Зари" есть характер, отличный тренер, который никогда не сдается. Но меня моя команда не услышала, а "Заре" скажу только слова уважения за такой второй тайм", — подчеркнул он.

"Голы забиваются после ошибок, и их мы сделали во втором тайме на две-три игры вперед. Но и кроме эпизодов, когда мы пропускали мячи, были моменты у наших ворот", — добавил Хацкевич.

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб признал, что его подопечные провалили первый там встречи, сообщает пресс-служба луганчан.

"Хорошо, что ребята услышали меня и после перерыва показали тот футбол, который понравился болельщикам. Я думаю такие игры дорогого стоят. Для меня эта игра, как, думаю, и для моего коллеги Александра Хацкевича, останется на долгую память. Я у ребят попросил диск с записью матча, чтобы оставить его. Такие игры дорогого стоят. Проигрывать 0:3, а затем обыграть во втором тайме Динамо 4:1. Счет, думаю, по игре. Самое важное, что мы не уступили и взяли тот балл, который нам так необходим", — отметил он.

"На установке я ребятам говорил, что всегда нужно верить в себя. Это самое важное. Я эмоциональный человек и могу кричать в перерыве. Сегодня я не кричал. Зашел и сказал: "Наши фанаты вывесили баннер "Мужики" и если мы действительно такие мужики, то должны выйти и доказывать это". И ещё раз убедился, что в нашей команде настоящие мужики, спортсмены с большой буквы", — подчеркнул Вернидуб.

Напомним, в рамках 11-го тура УПЛ в Харькове донецкий "Шахтер" принимал львовские "Карпаты". Матч завершился победой "горняков" — 2:0.