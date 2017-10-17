Обидчик сборной Украины сыграет с греками. Стали известны пары плей-офф отбора на ЧМ-2018

Во вторник, 17 октября, определились пары плей-офф, в которых определятся обладатели четырех путевок в финальный турнир ЧМ-2018.

Экс-футболист сборной Испании и Реала Фернандо Йерро распределил восьмерку соискателей, сообщает сайт fifa.com.

Жребий свел следующие команды:

Северная Ирландия — Швейцария

Хорватия — Греция

Дания — Ирландия

Швеция — Италия

Первые матчи состоятся 9 ноября на полях команд, указанных первыми, ответные — 12 ноября.

Напомним, 9 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч последнего, 10-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2018 по футболу. Сборная Хорватии обыграла сборную Украины и заняла второе место в группе I.



Фото: fifa.com.