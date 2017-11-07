Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в испанской Примере — СМИ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко зимой может пополнить ряды испанской "Жироны".

Речь идет об аренде игрока на полгода, сообщает FootballHub.

20-летний украинец провел лишь один поединок в футболке "Манчестер Сити" в рамках кубка Англии против "Вулверхемптона", где отыграл 120 минут на позиции левого защитника.

Отметим, что "Жирона" сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко может стать игроком итальянского "Наполи".