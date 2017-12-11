Фонсека с ассистентами атаковал арбитра после проигранного "Шахтером" матча: видео

Судейство бригады арбитров под руководством Сергея Бойко в матче Украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и "Шахтером" крайне разгневало представителей донецкого клуба.

После финального свистка, к главному арбитру встречи направились португальский наставник дончан Паулу Фонсека, члены его тренерского штаба во главе с Игором Дуляем, и игроки "Шахтера", среди которых особо выделялся эмоциями полузащитник Алан Патрик. Все они с разной степенью агрессии выражали свое недовольство судейством Бойко.

Во флэш-интервью телепередаче "Профутбол" Фонсека не стал комментировать свои действия.

"Всегда, что-то новое происходит. То, что происходит, всегда меня удивляет. Но нет ничего, чтобы меня сильно напугало. Я не скажу, о чем говорил с судьей. Петряк мне сегодня понравился", − сказал он.

На послематчевой пресс-конференции португальский специалист был еще более немногословен.

"Была игра, где Шахтер забил гол. Заря забила два. Выиграла Заря", — прокомментировал тренер "горняков" поражение своей команды.

Напомним, матч с "Зарей" закончился для "Шахтера" сенсационным поражением со счетом 1:2, причем "горняки" заканчивали игру ввосьмером, после удалений Ивана Петряка, Фреда и Ярослава Ракицкого.