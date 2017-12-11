Гендиректор "Шахтера": Такого беспредела я еще не видел

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин после поражения от луганской "Зари" (1:2) в компенсированное время в матче 19-го тура УПЛ заявил, что арбитр устроил на поле беспредел.

Напомним, донецкая команда заканчивала встречу ввосьмером из-за трех удалений, а победный гол "Заря" забила с пенальти.

"Шахтер" ввосьмером сенсационно проиграл "Заре". Видео голов

"Дорогие друзья, за все мои годы работы в клубе я ещё не видел такого беспредела, который судья устроил в матче. Такое судейство убивает футбол", - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, главный тренер донецкой команды Пауло Фонсека со своими ассистентами атаковал арбитра после проигранного "Шахтером" матча. Видео можно посмотреть здесь.