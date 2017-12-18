"Я готов быть не звездой". Коноплянка рассказал о своем месте в "Шальке"

Украинский полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал о своем месте в команде.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Отлично, можно сказать. Я готов себя так чувствовать до конца карьеры. Приносить пользу команде. Занимать 2-3 место. Я готов быть не звездой, а просто очень важным игроком в команде", - отметил украинский легионер в интервью Footballhub.

Он также поделился своими мыслями по поводу чемпионата Германии. "Я не могу полностью сказать, что это мой чемпионат. И я рад, что здесь играю, получаю дополнительный опыт. Если сравнивать с чемпионатом Испании – это вообще две разные вещи. В Бундеслиге нужно приезжать с гирями в руках, чтобы быть готовым к этим всем толчкам, ударам. Здесь нужно отрабатывать - и на защиту, и в атаку. Я думаю, Ярмоленко уже с этим столкнулся. Потому что, если ты здесь не добежишь каких-то 20 метров, и ещё забьют гол, или будет опасный момент, ты просто в следующей игре можешь не попасть в 11 в стартовых игроков", - рассказал Коноплянка.

"Эти тренера, они смотрят, даже, не как ты пробил: через себя, красиво, забил гол в пустые ворота, допустим. А вот, что ты сделал – в атаку вернулся обратно, забрал мяч, по позициям все правильно занял. В Испании более люди любят красоту, что бы было много голов, и они радуются этому. А здесь, вот в первую очередь, дисциплина", - добавил футболист.

Говоря о своих планах на будущее, Коноплянка не исключил свой переход в другой клуб.

"Если мы будем играть, как вот сейчас мы играем, да, я готов здесь оставаться на долгое время. Потому, что приятно, когда ты знаешь, что ты борешься за какие-то места, за Лигу Чемпинов, Лигу Европы. Потому, что этот год, когда мы ни играем нигде, я скучаю за футболом. За Европой очень скучаю. Да, интересный чемпионат Бундеслига, но, все же, хочется попробовать ещё какой-то кубок поднять над головой", - резюмировал он.